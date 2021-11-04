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Подорож у минуле: Нікітюк показала будинок, де жили її бабуся та дідусь

4 Листопада 2021, 12:03 Каріна Зуєва
Леся Никитюк
Джерело: Леся Нікітюк

Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк здійснила подорож у минуле. Артистка вирушила до села, де жили її бабуся та дідусь.

В Instagram Леся опублікувала серію знімків та stories, зроблених у селі Великий Скнит Хмельницької області.

– Нарешті я здійснила подорож у минуле… Минуле, яке я ніколи не забуду. Село Великий Скнит – тут жили мій дідусь Петро та бабуся Надія. Любов до них назавжди в моєму серці, – написала Нікітюк.

Леся показала знімок своєї бабусі. Вона розповіла, що жінка працювала поштаркою і вела весілля. Однак у 1942 році сталася страшна історія, тоді до села прийшли німці.

Леся Нікітюк

На відео Нікітюк показала будинок, до якого її бабусю привели на розстріл через те, що вона не сплачувала податки.

– На той час вона була на восьмому місяці вагітності. В одній із кімнат цієї споруди на підлозі вже лежала розстріляна вагітна жінка. Зачек – ім’я німецького військового, який крутив пістолетом у руці та погрожував смертю, – розповіла телеведуча.

Жінці вдалося втекти, оскільки на той момент почалася бійка в сусідній кімнаті та військовий пішов на допомогу.

– Бабуся вистрибнула у вікно та тікала по полях, болотах… Вона переховувалась у лісах кілька днів, голодна та з дитиною під серцем. Вона тоді врятувалася, – поділилася Леся.

Артистка розповіла, що її дідусь на той час був на війні і повернувся лише 1945 року.

Показала телеведуча і двір, в якому вона виросла, а також розповіла, що нові власники відбудовують стару хату.

– Тепер вони спочивають тут… У тихому місці! Де сонечко повертає в теплі спогади, а вітер розганяє сльози, – написала Нікітюк.

Телеведуча закликала ніколи не забувати, звідки ви, а також пам’ятати історію своїх пращурів.

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