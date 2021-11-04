Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк здійснила подорож у минуле. Артистка вирушила до села, де жили її бабуся та дідусь.

В Instagram Леся опублікувала серію знімків та stories, зроблених у селі Великий Скнит Хмельницької області.

– Нарешті я здійснила подорож у минуле… Минуле, яке я ніколи не забуду. Село Великий Скнит – тут жили мій дідусь Петро та бабуся Надія. Любов до них назавжди в моєму серці, – написала Нікітюк.

Леся показала знімок своєї бабусі. Вона розповіла, що жінка працювала поштаркою і вела весілля. Однак у 1942 році сталася страшна історія, тоді до села прийшли німці.

На відео Нікітюк показала будинок, до якого її бабусю привели на розстріл через те, що вона не сплачувала податки.

– На той час вона була на восьмому місяці вагітності. В одній із кімнат цієї споруди на підлозі вже лежала розстріляна вагітна жінка. Зачек – ім’я німецького військового, який крутив пістолетом у руці та погрожував смертю, – розповіла телеведуча.

Жінці вдалося втекти, оскільки на той момент почалася бійка в сусідній кімнаті та військовий пішов на допомогу.

– Бабуся вистрибнула у вікно та тікала по полях, болотах… Вона переховувалась у лісах кілька днів, голодна та з дитиною під серцем. Вона тоді врятувалася, – поділилася Леся.

Артистка розповіла, що її дідусь на той час був на війні і повернувся лише 1945 року.

Показала телеведуча і двір, в якому вона виросла, а також розповіла, що нові власники відбудовують стару хату.

– Тепер вони спочивають тут… У тихому місці! Де сонечко повертає в теплі спогади, а вітер розганяє сльози, – написала Нікітюк.

Телеведуча закликала ніколи не забувати, звідки ви, а також пам’ятати історію своїх пращурів.