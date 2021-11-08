Украинской телеведущей Нового канала Лесе Никитюк попался кусочек стекла в еде киевского ресторана Шампанела. Звезда заявила, что владельцам заведения “нужно навести порядок”.

Об этом неприятном случае Леся рассказала в Instagram.

— Думаете, это бриллиант? Нет, это кусок стекла в тыквенном супе, который я заказала в ресторане. Думаю, владельцев заведения заинтересует эта сториз! — поделилась с поклонниками Никитюк.

Также телеведущая добавила, что с этим нужно что-то делать. Такой кусок стекла может негативно сказаться на здоровье человека, особенно, если его проглотить. Подобные случаи недопустимы в заведениях общественного питания.

— Я, конечно, не ревизор, но обращаюсь к владельцам кафе, которое находится через дорогу от меня, что нужно навести порядок в заведении, или я приду и наведу, — обратилась Леся к подписчикам.

Напомним, что у знаменитости уже был неприятный инцидент с едой в заведениях. Леся сломала передний зуб во время ужина, когда отдыхала в одном из баров столицы. Это случилось как раз во время поедания раков, и на ролике видно, что откололся лишь маленький кусочек зуба. Никитюк сравнила себя с телеведущей Маричкой Падалко, поскольку однажды во время прямого эфира у нее выпал зуб.