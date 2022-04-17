Леся Нікітюк прихистила у будинку майже 60 біженців з домашніми тваринами

Українська телеведуча Леся Нікітюк надала біженцям свій будинок у Хмельницькому.

В інтерв’ю Славі Дьоміну зірка зізналася, що у помешканні прихистила близько 60 людей з їхніми домашніми тваринами.

– Вдома жило майже 60 людей та майже 18 собак, котів, морських свинок і так далі. Мама просто не вигрібає таких обсягів, а я постійно у притулку для переселенців. Ми постійно щось вантажимо, завантажуємо, розвантажуємо, збираємо продукти харчування, гуманітарку, відправляємо. Тобто, тут такий конвеєр, – розповіла Нікітюк.

Леся зазначила, що люди, які потребували житло, приїжджали до її будинку на 2-3 дні, а потім продовжували свій шлях.

За словами телеведучої, жителі Хмельницького максимально допомагають людям, які постраждали внаслідок війни.

– Хмельницький – транзитна зона зараз. Мінімум 140 тис. людей щодня заїжджає до міста проїздом або залишається на ніч-дві, роз’їжджається якась частина залишається тут. По 3-5 тис. дітей щодня влаштовується до наших шкіл. Понад 100 тимчасових притулків для переселенців лише у Хмельницькому та ще стільки в області, – додала телеведуча.

Нещодавно Леся Нікітюк висловилася щодо своїх колег з шоу Орел та Решка. Вона не захотіла згадувати ім’я Регіни Тодоренко, яка замовчує розв’язану Росією війну в Україні.

Водночас Леся похвалила Андрія Бєднякова, який допомагає українській армії усім, чим може.