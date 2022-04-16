Нікітюк про мовчання Тодоренко: На ребрі довго не простоїш

Українська телеведуча Леся Нікітюк не захотіла згадувати в інтерв’ю ім’я колишньої колеги з шоу Орел та Решка Регіни Тодоренко.

На запитання Гордона, чи спілкується Нікітюк із друзями з Росії, телеведуча заговорила про іншого колегу.

– У вас, напевно, є друзі в Росії. Та сама Регіна Тодоренко, скажіть ви спілкуєтеся з ними?

– Бєдняков – молодець, допомагає армії, усім, що може. Я відповіла на ваше запитання?

Водночас Леся Нікітюк звернулася до артистів, які досі не визначились із позицією та мовчать про розв’язану Росією війну в Україні.

– Я можу сказати тільки те, що люди, які не визначилися, які мовчать… Знаєте, коли хтось обирає орла, хтось обирає решку, а хтось не може визначитися. Так ось, я хочу звернутися до тих, хто не може визначитися – на ребрі довго не простоїш.

Одеситка Регіна Тодоренко зараз живе та будує кар’єру в Росії, у той же час її близькі й досі залишаються в Україні.

Артистка ігнорує будь-які згадки про війну і досі не наважилася назвати Росію та Путіна агресором. Сама Тодоренко своє мовчання виправдовує нездатністю знайти компроміс із чоловіком із цього питання.