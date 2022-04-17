Леся Никитюк приютила в доме около 60 беженцев с домашними животными

Украинская телеведущая Леся Никитюк предоставила беженцам свой дом в Хмельницком.

В интервью Славе Демину звезда призналась, что в доме приютила около 60 человек с их домашними животными.

— Дома жили около 60 человек и почти 18 собак, кошек, морских свинок и так далее. Мама просто не выгребает таких объемов, а я постоянно в приюте для переселенцев. Мы постоянно что-нибудь грузим, загружаем, разгружаем, собираем продукты питания, гуманитарку, отправляем. То есть, здесь такой конвейер, – рассказала Никитюк.

Леся отметила, что люди, которые нуждались в жилье, приезжали в ее дом на 2-3 дня, а затем продолжали свой путь.

По словам телеведущей, жители Хмельницкого максимально помогают людям, пострадавшим в результате войны.

— Хмельницкий – транзитная зона сейчас. Минимум 140 тыс. человек ежедневно заезжает в город проездом или остаются на ночь-две, разъезжается какая-то часть остающаяся здесь. По 3-5 тыс. детей ежедневно устраивается в наши школы. Более 100 временных приютов для переселенцев только в Хмельницком и столько же в области, — добавила телеведущая.

Недавно Леся Никитюк высказалась по поводу своих коллег из шоу Орел и Решка. Она не захотела вспоминать имя Регины Тодоренко, которая умалчивает развязанную Россией войну в Украине.

В то же время Леся похвалила Андрея Беднякова, который помогает украинской армии всем, чем может.