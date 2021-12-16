Російського співака Григорія Лепса можуть визнати недієздатним та призначити йому опікуна.

За словами адвоката музиканта Андрія Альошкіна, комусь із близьких артиста важливо, аби за його станом спостерігали спеціалісти.

Андрій не виключає і той варіант, що хтось із близьких Лепса звернеться до суду, аби визнати його недієздатним, оскільки Григорій останнім часом поводиться неадекватно. Такі дії спричинять призначення опікуна над артистом.

Також Григорія можуть відправити на примусове лікування. Про це повідомляють росЗМІ.

– Варіант, за якого дружина оформить опіку над співаком, цілком реальний. І тоді їй немає сенсу розлучатись: все майно перейде до неї в довірче управління. Через психічні проблеми, які зафіксовані лікарями, Лепса можуть просто обмежити в правах — хтозна кому він у зміненому стані відпише майно? – сказав адвокат Андрій Альошкін.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що Григорій Лепс розлучається з дружиною Анною Шапликовою після 20 років шлюбу.

На розлучення жінка подала ще у середині листопада. Засідання заплановане на 20 грудня. Причина розірвання шлюбу поки що невідома.

Згодом з’явилася інформація, що Григорія Лепса госпіталізували у Москві вдруге за тиждень.

Вперше артист опинився у лікарні у нетверезому стані. На тлі того, що він поводився неадекватно, лікарі запропонували йому допомогу психіатрів, проте Григорій відмовився від лікування.

Вдруге причина виявилася аналогічною. Крім того, що Лепсу потрібна психологічна допомога, лікарі також підозрюють у нього гіпертонічний криз.