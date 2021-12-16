Российского певца Григория Лепса могут признать недееспособным и назначить ему опекуна.

По словам адвоката музыканта Андрея Алешкина, кому-то из близких артиста важно, чтобы за его состоянием наблюдали специалисты.

Андрей не исключает и тот вариант, что кто-то из близких Лепса обратится в суд, чтобы признать его недееспособным, поскольку Григорий в последнее время ведет себя неадекватно. Такие действия повлекут за собой назначение опекуна над артистом.

Также Григория могут отправить на принудительное лечение. Об этом сообщают росСМИ.

— Вариант, при котором супруга оформит опеку над певцом, вполне реален. И тогда ей нет смысла разводиться: все имущество перейдет к ней в доверительное управление. Из-за психических проблем, которые зафиксированы врачами, Лепса могут просто-напросто ограничить в правах — мало ли кому он в измененном состоянии отпишет имущество? — сказал адвокат Андрей Алешкин.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Григорий Лепс разводится с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака.

На развод женщина подала еще в середине ноября. Заседание запланировано на 20 декабря. Причина расторжения брака пока неизвестна.

Позже появилась информация, что Григория Лепса госпитализировали в Москве второй раз за неделю.

Первый раз артист оказался в больнице в нетрезвом состоянии. На фоне того, что он себя неадекватно вел, врачи предложили ему помощь психиатров, однако Григорий отказался от лечения.

Во второй раз причина оказалась аналогичной. Помимо того что Лепсу нужна психологическая помощь, врачи также подозревают у него гипертонический криз.