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Терміново потрібен психіатр: Лепса госпіталізували у Москві

15 Грудня 2021, 14:22
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Терміново потрібен психіатр: Лепса госпіталізували у Москві

Російський артист Григорій Лепс вдруге за тиждень загримів до лікарні. Йому знадобилася допомога психіатра.

Вперше він опинився у лікарні у нетверезому стані. Артист поводився буйно і неадекватно. Тоді лікарям довелося запропонувати йому допомогу психіатрів, які хотіли направити співака до реанімації.

Медики йому прописали сильнодіючі препарати. Також артиста направляли на лікування до спеціалізованої лікарні. Проте Григорій відмовився.

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Буквально через день його знову госпіталізували. Причина така сама – сильне алкогольне сп’яніння. Останню ніч він провів у лікарні.

Крім того, що Лепсу потрібна психологічна допомога, лікарі також підозрюють у нього гіпертонічний криз.

До речі, нещодавно стало відомо, що Лепс розлучається з другою дружиною Анною Шапликовою після 20 років шлюбу. Можливо, саме це на нього вплинуло.

Ініціатором розриву стосунків стала Анна, яка подала на розлучення ще в середині листопада 2021 року. Раніше повідомлялось, що пара розриває шлюб мирно, без інтриг та скандалів.

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Джерело
Mash
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Григорій Лепс
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