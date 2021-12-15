Російський артист Григорій Лепс вдруге за тиждень загримів до лікарні. Йому знадобилася допомога психіатра.

Вперше він опинився у лікарні у нетверезому стані. Артист поводився буйно і неадекватно. Тоді лікарям довелося запропонувати йому допомогу психіатрів, які хотіли направити співака до реанімації.

Медики йому прописали сильнодіючі препарати. Також артиста направляли на лікування до спеціалізованої лікарні. Проте Григорій відмовився.

Буквально через день його знову госпіталізували. Причина така сама – сильне алкогольне сп’яніння. Останню ніч він провів у лікарні.

Крім того, що Лепсу потрібна психологічна допомога, лікарі також підозрюють у нього гіпертонічний криз.

До речі, нещодавно стало відомо, що Лепс розлучається з другою дружиною Анною Шапликовою після 20 років шлюбу. Можливо, саме це на нього вплинуло.

Ініціатором розриву стосунків стала Анна, яка подала на розлучення ще в середині листопада 2021 року. Раніше повідомлялось, що пара розриває шлюб мирно, без інтриг та скандалів.