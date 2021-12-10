Російський співак Григорій Лепс розлучається зі своєю другою дружиною Анною Шапликовою після 20 років шлюбу.

Ініціатором розриву стосунків стала Анна, яка подала на розлучення ще в середині листопада 2021 року. Пара розриває шлюб мирно, без інтриг та скандалів.

Для остаточного вирішення питання Григорій та Анна зустрінуться на судовому засіданні, яке відбудеться 20 грудня. Подружжя виховує трьох дітей: Єву, Ніколь та Івана.

Причина розлучення пари поки що невідома, оскільки ні Григорій, ні Анна цю тему не коментували.

Зовсім нещодавно Лепс зворушливо вітав дружину в соціальних мережах.

– Я бажаю тобі завжди залишатися такою ж неймовірно красивою, розумною, веселою та життєрадісною. Нехай кожне твоє прагнення знаменується перемогою, нехай кожна твоя мрія обов’язково здійсниться. Дякую за дітей та турботу про нас. Здоров’я тобі, чудового настрою та щастя! – писав Григорій Лепс.

Лепс і Шапликова познайомилися у 2000 році у нічному клубі, де Анна працювала балериною в групі співачки Лайми Вайкуле. Через два роки вони узаконили свої стосунки.

Першою дружиною Лепса була Світлана Дубінська. Вони разом навчалися у музичному інституті, де й зустріли одне одного.