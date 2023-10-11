Легендарну шкіряну куртку Майкла Джексона виставлять на аукціоні. Йдеться про піджак артиста з реклами Pepsi 1984 року.

Так, уже 10 листопада на аукціоні Propstore у Лондоні буде виставлено безліч оригінальних предметів, зокрема й піджак, у якому Джексон виконав свій хіт Billie Jean.

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До піджака також додається й оригінальний знімок, на якому музикант позує разом із баскетболістом Венделлом Томпсоном 1980 року в цій куртці.

Відомо, що шкіряну куртку Майкл подарував батькові Томпсона, який був перукарем музиканта.

На торішньому аукціоні було виставлено скафандр Бові з кліпу Ashes to Ashes, а також велику колекцію пам’ятних речей Oasis.

На аукціоні хочуть отримати від $250 до $500 тис., а початкова ціна буде від $125 тис.

До купівлі будуть доступні й інші цінні лоти – приміром, пряжка ременя Джона Леннона і пробний наклад синглу Девіда Бові Liza Jane.

Нагадаємо, що і наші зірки збирають донати через аукціон своїх речей. Приміром, на початку жовтня українці мали можливість придбати лоти від Онуки, Олексія Дурнєва, Жені Галича, Руслани, гурту ДахаБраха.