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Українські зірки віддадуть особисті речі за донат заради допомоги Азову

6 Жовтня 2023, 14:10
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
колаж зірки

Українські зірки виставлять на аукціон особисті речі для підтримки бригади Азов. Придбати лоти від Онуки, Олексія Дурнєва, Жені Галича, Руслани, гурту ДахаБраха та інших знаменитостей можна під час першої благодійної барахолки Доречі.

Захід проводиться, аби вшанувати подвиг захисників Маріуполя та Азовсталі, підтримати бійців донатами та нагадати про героїв у полоні. 

Програма благодійної барахолки Доречі

  • Аукціон зіркових речей
  • Танці та музика на даху
  • Фото за донат від Дмитра Ореста
  • Виставка українських митців
  • Майстер-класи та лекції
  • Йога та чайна церемонія
  • Тактична медицина
  • Знайомство з героями Азовсталі

Зірковий аукціон

Продаж особистих речей українських артистів, ведучих та блогерів розпочнеться о 18:30. Розіграш за донат проведе стендап-комік та волонтер Вася Байдак. З молотка підуть речі Онуки, Руслани, Юри Каплана, Олексія Дурнєва, Жені Галича, Раміни Есхакзай, Злати Огнєвіч та гурту ДахаБраха.

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Благодійна барахолка відбудеться в суботу, 7 жовтня, з 12:00 до 21:30. Локація – дах Octo Tower.

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 Фото: Онука, Женя Галич, Олексій Дурнєв

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Азов аукціон українські зірки
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