На аукціон виставлять оригінальні фотографії з книги-фотоальбому під назвою Sex від Мадонни. На 128 сторінках співачка показує всі свої сексуальні фантазії, а тепер з’явиться можливість придбати оригінальні знімки.

На такий крок Мадонна зважилася через 30-річчя книги. Фото виставлять на аукціон Christie’s. Задля цього також проведуть виставки Madonna x Meisel – The SEX Photographs у Лондоні, Парижі та Нью-Йорку, які будуть присвячені перевиданню у 2022 році Ів Сен-Лораном.

Вихід книжки викликав бурхливу реакцію в суспільства, адже 30 років тому Мадонна постала на провокативних знімках в образі домінантної пані Діти, позуючи з реперами Big Daddy Kane і Vanilla Ice, моделлю Наомі Кемпбелл і зіркою фільмів для дорослих Джої Стефано.

У 2022 році Мадонна і креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелло випустили перевидання книжки у вигляді 800 примірників.

– Заслужений галас і біла енергія, яку випромінювала Мадонна на початку 1990-х років, передали й увічнили у фотографіях Стівена Майзеля. Вони займають місце в історії мистецтва – знімки не можна назвати інакше ніж геніальними, – заявив заступник голови ради директорів Christie’s про лот зі знімками.

Нещодавно Мадонна захотіла повернути природність своєму обличчю на тлі невдалої пластики. Артистка зіткнулася з критикою щодо своєї зовнішності, і тепер знову хоче радувати своїх фанатів.