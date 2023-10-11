Легендарную кожаную куртку Майкла Джексона выставят на аукционе. Речь идет о пиджаке артиста из рекламы Pepsi 1984 года.

Так, уже 10 ноября на аукционе Propstore в Лондоне будет выставлено множество оригинальных предметов, в том числе и пиджак, в котором Джексон исполнил свой хит Billie Jean.

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К пиджаку также прелагается и оригинальный снимок, на котором музыкант позирует вместе с баскетболистом Уэнделлом Томпсоном в 1980 году в этой куртке.

Известно, что кожаную курту Майкл подарил отцу Томпсона, который был парикмахером музыканта.

На прошлогоднем аукционе был выставлен скафандр Боуи из клипа Ashes to Ashes, а также крупная коллекция памятных вещей Oasis.

На аукционе хотят получить от $250 до $500 тыс., а начальная цена будет от $125 тыс.

К покупке будут доступны и другие ценные лоты — к примеру, пряжка ремня Джона Леннона и пробный тираж сингла Дэвида Боуи Liza Jane.

Напомним, что и наши звезды собирают донаты через аукцион своих вещей. К примеру, в начале октября украинцы имели возможность приобрести лоты от Онуки, Алексея Дурнева, Жени Галича, Русланы, группы ДахаБраха.