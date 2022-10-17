Російська співачка Алла Пугачова засвітилася в компанії музикантів Андрія Макаревича і Бориса Гребенщикова в Ізраїлі.

В Instagram артистка оприлюднила відео, на якому пританцьовувала і підспівувала фронтмену гурту Акваріум. В цей час Гребенщиков виконував пісню То, что я должен сказать Олександра Вертинського.

– Зустріч із Борисом Гребенщиковим, як зустріч зі світлом в кінці тунелю, – написала виконавиця.

Також Алла поділилася фото, на якому постала разом із Макаревичем і Гребенщиковим. Напису під кадром співачка ніякого не залишила, лише одні емодзі у вигляді червоних сердець.

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Варто зазначити, що шанувальники Пугачової оцінили такий кадр. Адже на фото три російських артиста, які засуджують повномасштабну війну в Україні.

Хороша компанія- це безцінно в наш час. Та й у всі часи, мабуть.

Три стовпи адекватності.

Чудові люди з честю і гідністю.

Легендарна трійка і просто чудові люди, як виявилося.

Улюблені! Найкращі! Найчесніші!

Тут чудово все! Як добре, що ви разом! Три великих людини.

Воїни світла.

Три кити, на яких тримається розум і совість! – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Варто зазначити, що є і гнівні відгуки, однак вони від росіян, голови яких заповнені пропагандою.

Нагадаємо, що Макаревич і Гребенщиков з початку повномасштабної війни в Україні висловилися проти неї. Лідер гурту Машина часу і зовсім в РФ був визнаний іноагентом.

Чоловік співачки Алли Пугачової, гуморист Максим Галкін також активно засуджує дії влади РФ і також був визнаний іноагентом.

Сім’я артистки ще в березні поїхала до Ізраїлю, пізніше виконавиця приїжджала в Росію, проте лише для того, щоб виставити будинок на продаж і забрати документи дітей зі школи.