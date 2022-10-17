Російська співачка Алла Пугачова засвітилася в компанії музикантів Андрія Макаревича і Бориса Гребенщикова в Ізраїлі.
В Instagram артистка оприлюднила відео, на якому пританцьовувала і підспівувала фронтмену гурту Акваріум. В цей час Гребенщиков виконував пісню То, что я должен сказать Олександра Вертинського.
– Зустріч із Борисом Гребенщиковим, як зустріч зі світлом в кінці тунелю, – написала виконавиця.
Також Алла поділилася фото, на якому постала разом із Макаревичем і Гребенщиковим. Напису під кадром співачка ніякого не залишила, лише одні емодзі у вигляді червоних сердець.
Варто зазначити, що шанувальники Пугачової оцінили такий кадр. Адже на фото три російських артиста, які засуджують повномасштабну війну в Україні.
- Хороша компанія- це безцінно в наш час. Та й у всі часи, мабуть.
- Три стовпи адекватності.
- Чудові люди з честю і гідністю.
- Легендарна трійка і просто чудові люди, як виявилося.
- Улюблені! Найкращі! Найчесніші!
- Тут чудово все! Як добре, що ви разом! Три великих людини.
- Воїни світла.
- Три кити, на яких тримається розум і совість! – пишуть у коментарях користувачі мережі.
Варто зазначити, що є і гнівні відгуки, однак вони від росіян, голови яких заповнені пропагандою.
Нагадаємо, що Макаревич і Гребенщиков з початку повномасштабної війни в Україні висловилися проти неї. Лідер гурту Машина часу і зовсім в РФ був визнаний іноагентом.
Чоловік співачки Алли Пугачової, гуморист Максим Галкін також активно засуджує дії влади РФ і також був визнаний іноагентом.
Сім’я артистки ще в березні поїхала до Ізраїлю, пізніше виконавиця приїжджала в Росію, проте лише для того, щоб виставити будинок на продаж і забрати документи дітей зі школи.