Российская певица Алла Пугачева засветилась в компании музыкантов Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова в Израиле.

В Instagram артистка обнародовала видео, на котором приплясывала и подпевала фронтмену группы Аквариум. В это время Гребенщиков исполнял песню То, что я должен сказать Александра Вертинского.

— Встреча с Борисом Гребенщиковым, как встреча со светом в конце туннеля, — написала исполнительница.

Также Алла поделилась фото, на котором предстала вместе с Макаревичем и Гребенщиковым. Надписи под кадром певица никакой не оставила, лишь одни эмодзи в виде красных сердец.

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Стоит отметить, что поклонники Пугачевой оценили такой кадр. Ведь на фото три российских артиста, которые осуждают полномасштабную войну в Украине.

Хорошая компания — это бесценно в наше время. Да и во все времена, пожалуй.

Три столпа адекватности.

Прекрасные люди с честью и достоинством.

Легендарная тройка и просто прекрасные люди, как оказалось.

Любимые! Лучшие! Самые честные!

Здесь прекрасно все! Как хорошо, что вы вместе! Три великих человека.

Воины света.

Три кита, на которых держится разум и совесть! — пишут в комментариях пользователи сети.

Стоит отметить, что есть и гневные отзывы, однак они от россиян, головы которых заполнены пропагандой.

Напомним, что Макаревич и Гребенщиков с начала полномасштабной войны в Украине высказались против нее. Лидер группы Машина времени и вовсе в РФ был признан иноагентом.

Муж певицы Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин также активно осуждает действия власти РФ и также был признан иноагентом.

Семья артистки еще в марте уехала в Израиль, после исполнительница приезжала в Россию, однако лишь для того, чтобы выставить дом на продажу и забрать документы детей из школы.