Російська співачка Алла Пугачова покинула Росію. Артистка зараз перебуває в Ізраїлі, куди на початку повномасштабного вторгнення відлетіла з Галкіним та дітьми.

Про це Пугачова заявила в Instagram.

– Дякую моїй багатомільйонній армії шанувальників за любов і підтримку, за вміння відрізняти правду від брехні. Молюся за вас і мир на святій землі. Я щаслива, – підписала свій знімок Алла.

Ще з весни артистка розриває все спільне з Росією і робить це впевненими кроками. Наприклад, її чоловік Максим Галкін активно критикує владу РФ та війну, яку розв’язав Путін та росіяни на території України. Після цього артиста закликали іноагентом, але Пугачова заступилася за свого супутника та поставила на місце путіністів.

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Тепер Максим поза законом на території Росії, а артистка не повернеться жити на території країни-агресора без своєї другої половинки.

Щоправда, співачка вже поверталася до Росії, але лише для вирішення своїх справ – забрати документи дітей зі школи, а також продати своє майно.

Наприклад, зовсім недавно Пугачова виставила на продаж замок у селі Грязь. За нерухомість артистка хоче 1 млрд рублів.

Що стосується дітей Гаррі та Лізи, Алла відвідала їхню гімназію, звідки забрала документи.

Після цього у VIP-терміналі аеропорті Внуково-3 бачили її автомобіль Chevrolet Express. Тоді російські ЗМІ заявили, що артистка полетіла до Ізраїлю, і назад квиток не брала ні для себе, ні для дітей.