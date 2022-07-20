Український піаніст та композитор Євген Хмара став батьком. Це третя дитина артиста, і вже другий син Дарії Ковтун.

Про поповнення у сім’ї Євген розповів у своєму Instagram.

– Ласкаво просимо до нашої прекрасної планети. Дякую, що обрав нас із Дар’єю своїми батьками. На одну хмару стало більше, – іронічно прокоментував народження сина піаніст.

Пара навіть встигла зробити фотосет – у чорно-білих тонах, а на останньому фото Євген тримає свого сина в руках біля клавіш музичного інструменту.

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Швидше за все, народження малюка сталося в Києві. Місяць тому Євген заявляв, що дуже хоче, щоб трепетний момент відбувся у нашій незалежній країні. Він мріяв, щоб до цього часу Україна стала безпечною, але доля має свої плани.

Піаніст раніше заявляв, що у разі небезпеки він відвезе свою дружину Дар’ю з дітьми до Австрії. Цілком імовірно, що це може статися влітку.

Липень – щедрий місяць на народження дітей у родинах українських зірок. На початку місяця стало відомо, що Святослав Вакарчук став батьком – у нього народилася дівчинка, яку назвали Соломією. Ім’я означає світ. У липні 2021 року у музиканта народився син Іван, якого назвали на честь покійного отця артиста.