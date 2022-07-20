Украинский пианист и композитор Евгений Хмара стал отцом. Это третий ребенок артиста, и уже второй сын от Дарьи Ковтун.

О пополнении в семье Евгений рассказал в своем Instagram.

— Добро пожаловать на нашу прекрасную планету. Спасибо, что выбрал нас с Дарьей своими родителями. На одну хмару стало больше, — иронично прокомментировал рождение сына пианист.

Пара даже успела сделать фотосет — в черно-белых тонах, а на последнем фото Евгений держит своего сына в руках возле клавиш музыкального инструмента.

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Скорее всего, рождение на свет малыша произошло в Киеве. Месяц назад Евгений заявлял, что очень хочет, чтобы трепетный момент состоялся в нашей независимой стране. Он мечтал, чтобы к этому времени Украина стала безопасной, но у судьбы свои планы.

Пианист раньше заявлял, что в случае опасности, он отвезет свою жену Дарью с детьми в Австрию. Вполне вероятно, что это может произойти летом.

Июль — щедрый месяц на рождение детей в семьях украинских звезд. В начале месяца стало известно, что Святослав Вакарчук стал отцом — у него родилась девочка, которую назвали Соломией. Имя означает мир. В июле 2021 года у музыканта родился сын Иван, которого назвали в честь покойного отца артиста.