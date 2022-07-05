Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз

Святослав Вакарчук второй раз стал отцом – у него родилась дочь Соломия. Об этом сообщили в эфире информационного телемарафона.

Имя, избравшие родители ребенка, означает мир.

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Произошло это еще 21 июня, но информацию об этом певец и его избранница скрывали. В прошлом году Евгения родила Вакарчуку первенца Ивана.

Папа и мама Соломии и Ивана решили не разглашать какую-либо другую информацию, а также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь.

О том, что Вакарчук ждал появления второго ребенка стало известно еще в мае — тогда в сети появилось кадры, где избранница музыканта Евгения Яцута предстает с округлившимся животиком. Тогда Святослав отказался комментировать ситуацию.

Уже в июне солист группы Океан Эльзы впервые показал фото своего сына — это случилось на День отца 19 июня. В Instagram Святослав обнародовал черно-белое фото, на котором изображены его рука и сына. Малыш трогательно держит отца за палец. Музыкант добавил, что отмечать такой праздник — это подарок судьбы.

Первенец Вакарчука родился еще 25 августа 2021 года — сына назвали Иваном в честь покойного отца музыканта.