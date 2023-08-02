Український артист Нікіта Леонтьєв, більше відомий під псевдонімом Enleo, зустрівся з британським музикантом Томом Оделлом. Він подарував йому кришталь із люстри Маріупольського драмтеатру, на який у березні 2022 року росіяни скинули авіабомбу.

Зустріч артистів відбулася в польському місті Лодзь, де з 28 по 30 липня відбувся фестиваль. Том Оделл став хедлайнером свята, яке відвідав і Enleo.

Варто зазначити, що Том ще рік тому подарував українському співаку права на пісню Another love, яку Enleo переклав українською мовою. Під час зустрічі Нікіта подякував Оделлу за його підтримку і розповів, що він в Україні став відомим після виконання каверу Інша любов.

– Я пам‘ятаю, як побачив твою версію пісні, це дійсно відгукнулося у мене в серці. Вона відчувається так сильно. Дякую тобі, що знайшов час, щоб зробити це. Вийшло дуже гарно, це велика честь – бути з тобою знайомим. Ти посилаєш мою любов українцям, і я це відчуваю. Дякую тобі за це! Вона чудова! Я цього не забуду ніколи, – сказав Том Enleo.

Український артист передав Оделлу дерев’яну коробку з гравіюванням назв пісні двома мовами, що об’єднала артистів та українців у складний період для країни: Another love, Інша любов. У коробці лежав кришталь із люстри Маріупольського драмтеатру.

Цей подарунок є дуже символічним, оскільки Нікіта з Маріуполя і тривалий час грав як вуличний музикант біля драмтеатру.