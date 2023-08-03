Актриса и певица Лайма Вайкуле навсегда отреклась от России после благотворительного концерта для Украины. В июле состоялся фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023, на котором собирали средства для украинских детей, пострадавших от войны.

Так, в одном из последних интервью Лайма заявила, что россияне идиоты, да и в самой РФ культуры нет. Тех, кто верит Путину, она назвала зомби, ведь зомби не думают своей головой.

— Слово идиот пошло из Греции — так называли тех, кто не интересовался политикой. Знайте — все, кто не интересуется политикой, они идиоты, — заявила Вайкуле.

Артистка также затронула тему поездок в РФ — говорит, что больше никогда туда не приедет. По крайней мере, пока не будет весомых изменений.

— Сегодня хочу сказать, что никогда. Но никогда не говори никогда. Там должно сильно все измениться, как это было в 90-х. Но я думаю, что не доживу до этого времени, поэтому скажу, что никогда, — заявила Лайма.

Напомним, что на ее недавнем концерте в Юрмале появлялись в основном украинские артисты, а также некоторые российские исполнители, которые активно выступают против войны.

Наши звезды активно поддерживают общение с зарубежными коллегами. К примеру, артист Никита Леонтьев (Enleo) подарил музыканту Тому Оделлу хрусталь с люстры Мариупольского драмтеатра, на который в марте 2022 года россияне сбросили авиабомбу.