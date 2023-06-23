Латвійська співачка Лайма Вайкуле чітко озвучила позицію своєї подруги, російської виконавиці Алли Пугачової, щодо війни в Україні. Не секрет, що друга ясно давала зрозуміти – не підтримує путінський режим, проте прямої заяви з цього приводу від неї не було.

Лайма, яка сама спочатку засудила війну, сказала, що подруга солідарна з її думкою. Про це вона заявила на латвійському телеканалі в програмі Знаменитості. Без фільтрів.

– Я просто знаю думку Алли та її чоловіка. Що ми шукаємо в друзях? Щоб ми думали однаково – однаково оцінювали погане й хороше. Коли це зникає, немає довіри, так зникають друзі та знайомі, – сказала Вайкуле.

Варто зазначити, що позиція чоловіка Пугачової, коміка Максима Галкіна, ні для кого не є секретом. Він активно виступає проти війни та підтримує Україну.

Крім того, Лайма також розповіла, що подружжя має приїхати до неї влітку в гості – до Латвії. Самі ж вони з початком повномасштабної війни виїхали в Ізраїль.