Избранницей защитника испанской Барселоны Жерара Пике стала 23-летняя студентка Клара Чиа Марти. Говорят, именно она стала причиной расставания футболиста с Шакирой.

Инсайдеры говорят, Клара Чиа Марти и Жерар Пике встречаются уже несколько месяцев, хотя пытаются держать свои отношения в секрете.

– Она студентка, которая также работает на него в его офисе, организуя мероприятия. Они молчали о своих отношениях, но все вокруг знают, что происходит. Люди помогали ему держать роман в секрете, а аккаунты Клары в социальных сетях удалили, чтобы люди не могли найти ее фотографии. Уже одно это заставляет его друзей думать, что он действительно очень серьезно относится к ней, – пишут СМИ.

Несмотря на то, что избранница Пике удалила информацию о себе из социальных сетей, журналисты нашли в интернете фото Клары Чиа Марти.

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#Internacionales | La estudiante de Barcelona, en España, Clara Chia Marti, es la mujer con la que Gerard Piqué estuvo saliendo y que provocó su separación con la cantante colombiana Shakira, de acuerdo con la prensa inglesa. pic.twitter.com/knuP1FZhRS — Política Stereo (@politicaestereo) August 11, 2022

О разводе Шакиры и Пике стало известно в начале июня. 11-летний брак распался из-за измен футболиста. У пары двое общих детей — сыновья Милан и Саша.