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Бросил Шакиру ради студентки: СМИ нашли фото новой девушки Пике

12 августа 2022, 15:13
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Жерар Піке закрутив роман зі студенткою - ФОТО Клари Чіа Марті
Источник: Depositphotos

Избранницей защитника испанской Барселоны Жерара Пике стала 23-летняя студентка Клара Чиа Марти. Говорят, именно она стала причиной расставания футболиста с Шакирой.

Инсайдеры говорят, Клара Чиа Марти и Жерар Пике встречаются уже несколько месяцев, хотя пытаются держать свои отношения в секрете.

– Она студентка, которая также работает на него в его офисе, организуя мероприятия. Они молчали о своих отношениях, но все вокруг знают, что происходит. Люди помогали ему держать роман в секрете, а аккаунты Клары в социальных сетях удалили, чтобы люди не могли найти ее фотографии. Уже одно это заставляет его друзей думать, что он действительно очень серьезно относится к ней, – пишут СМИ.

Несмотря на то, что избранница Пике удалила информацию о себе из социальных сетей, журналисты нашли в интернете фото Клары Чиа Марти.

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О разводе Шакиры и Пике стало известно в начале июня. 11-летний брак распался из-за измен футболиста. У пары двое общих детей — сыновья Милан и Саша.

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Источник
The Sun
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Жерар Пике Шакира
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