Шакіра може загриміти до в’язниці на 8 років

Співачка Шакіра може опинитися у в’язниці через звинувачення у несплаті податків. Прокуратура Іспанії вимагає для зірки 8 років ув’язнення і штраф у €24 млн.

За інформацією прокуратури, із 2012 по 2014 роки Шакіра жила в Іспанії, однак не платила податки, відтак винна державі близько €14,5 млн, пише El Pais.

Відомо, що у травні 2012 року Шакіра купила будинок у Барселоні, де жила з Жераром Піке.

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Сама співачка стверджує, що компенсувала владі всі кошти з відсотками.

Дата першого судового засідання поки не призначена.

4 червня стало відомо, що Шакіра та Жерар Піке розлучаються після 11 років спільного життя. Причиною розриву стали зради з боку футболіста.

Зауважимо, що розслідування у справі Шакіри триває понад три роки. Уникнути суду співачці вдасться тільки якщо вона укладе угоду зі стороною обвинувачення.