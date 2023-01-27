Блогер Даша Квиткова ответила на обвинения в разрушении семьи с телеведущим Никитой Добрыниным.

Новость о том, что Квиткова и Добрынин расстались огорчила поклонников пары. Так, кто-то высказывает им свою поддержку, кто-то просит сохранить брак, а кто-то обвиняет Дашу в том, что ей не удалось сохранить отношения, ведь именно она объявила об их разрыве.

В частности есть и те, которые придумывают свои версии, однако Даша сказала, понимает, почему так происходит.

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— Я не назвала все, как есть, да и не хочу, поскольку уважаю свой выбор. Поэтому я была готова к тому, что возьму на себя ответственность и останусь плохим человеком, которая бросила хорошего мужчину и обесценила нашу семью, — написала Квиткова в Instagram-stories.

Даша добавила, это не означает, что она святой человек, поскольку и у нее есть свои “приколы”.

— В паре всегда виноваты оба. Потому мы сейчас там, где есть. Но пока кто-то выбирает быть в отношениях, где им больно, есть абьюз или еще что-то, мы выбрали другой путь, — подчеркнула блогер.

Она отменила, что у них родился прекрасный сын Лев, которому сейчас полтора года.

— Ради него и стоит строить здоровые отношения между родителями, который по отдельности намного легче и не больно, чем вместе, — сказала Даша.

Ранее Квиткова говорила, что разговор о расставании начала она, Никита его поддержал, поэтому такое решение они приняли вместе.

Сейчас Даша вместе с сыном улетела на отдых на Мальдивы.