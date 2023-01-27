Телеведучий Микита Добринін та блогерка Даша Квіткова більше не будуть разом, вважає таролог Людмила Хомутовська. Каже – причин розставання дуже багато.

За її словами, екскохані не зійдуться, оскільки мають важкий розрив.

– Вони ще довго відходитимуть від цього розриву, – сказала Хомутовська.

Каже, перша причина розриву – протистояння між ними, а саме нескінченна конкуренція.

Зараз дивляться – Не можуть поділити, хто головний. Друге – там якась тема грошей. Там є й стосунки у когось одного з них, – наголосила таролог. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Даша Квіткова та Микита Добринін розійшлися. Блогерка розповіла, що вони вже не живуть разом, проте між ними – батьківські стосунки заради півторарічного сина Лева. Щоб їх зберегти – пара відвідує психолога. Першою на розмову про розлучення вийшла Даша, Микита ж її підтримав, тож це рішення двох. Квіткова також сказала, що в якийсь момент вони перенаситилися одне одним і почали рухатися з різною швидкістю. Читайте також: Після 83 кілограмів: Даша Квіткова назвала свою вагу Фото: Микита Добринін

Джерело Люкс ФМ

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