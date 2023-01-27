Телеведучий Микита Добринін та блогерка Даша Квіткова більше не будуть разом, вважає таролог Людмила Хомутовська. Каже – причин розставання дуже багато.
За її словами, екскохані не зійдуться, оскільки мають важкий розрив.
– Вони ще довго відходитимуть від цього розриву, – сказала Хомутовська.
Каже, перша причина розриву – протистояння між ними, а саме нескінченна конкуренція.
– Не можуть поділити, хто головний. Друге – там якась тема грошей. Там є й стосунки у когось одного з них, – наголосила таролог.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Даша Квіткова та Микита Добринін розійшлися.
Блогерка розповіла, що вони вже не живуть разом, проте між ними – батьківські стосунки заради півторарічного сина Лева. Щоб їх зберегти – пара відвідує психолога.
Першою на розмову про розлучення вийшла Даша, Микита ж її підтримав, тож це рішення двох.
Квіткова також сказала, що в якийсь момент вони перенаситилися одне одним і почали рухатися з різною швидкістю.
Фото: Микита Добринін