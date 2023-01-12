Квентін Тарантіно розповів про своє батьківство: Не можу без сліз дивитися на ім’я

Квентін Тарантіно зізнався, що дуже любить бути батьком. Легендарному режисеру 59 років, і він має двох маленьких дітей.

– Добре! Добре! — відповів Тарантіно на запитання про батьківство на Золотому Глобусі 2023 року.

Відомо, що зараз він виховується 3-річного сина Лео та 6-місячну доньку, ім’я якої невідоме.

На заході Квентін з’явився зі своєю 39-річною дружиною Даніелою Пік. Зіркова пара живе у Тель-Авіві, де й народилася дівчинка у липні 2022 року.

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Вони не розкрили ім’я доньки, але Тарантіно додав, що вони майже вибрали інше прізвисько для свого хлопчика, який народився у лютому 2020 року.

– Люди можуть припустити, що я назвав його на честь Леонардо ДіКапріо. У цьому немає нічого поганого, але я цього не робив. Його назвали на честь дідуся моєї дружини, а також тому, що в наших серцях він був нашим маленьким левом, – пожартував режисер.

Тарантіно мало не розплакався, розповідаючи про своє батьківство.

– Я навіть не можу без сліз дивитися на його ім’я, написане на аркуші паперу, – додав сценарист.

Квентін назвав Леон найчарівнішою людиною, яку він коли-небудь зустрічав.

Раніше Тарантіно розкритикував фільми DC та Marvel. Він вважає, що такі картини відсувають акторів на другий план, а зірками стають герої фільмів.