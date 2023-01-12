Квентин Тарантино рассказал о своем отцовстве: Не могу без слез смотреть на имя

Квентин Тарантино признался, что очень любит быть отцом. Легендарному режиссеру 59 лет, и у него есть двое маленьких детей.

— Хорошо! Хорошо! — ответил Тарантино на вопрос об отцовстве на Золотом Глобусе 2023.

Известно, что сейчас он воспитывается 3-летнего сына Лео и 6-месячную дочь, имя которой неизвестно.

На мероприятии Квентин появился со своей 39-летней женой Даниэллой Пик. Звездная пара живет в Тель-Авиве, где и родилась девочка в июле 2022 года.

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Они не раскрыли имя дочери, но Тарантино добавил, что они почти выбрали другое прозвище для своего мальчика, который родился в феврале 2020 года.

— Люди могут предположить, что я назвал его в честь Леонардо ДиКаприо. В этом нет ничего плохого, но я этого не делал. Его назвали в честь дедушки моей жены, а также потому, что в наших сердцах он был нашим маленьким львом, — отшутился режиссер.

Тарантино чуть не расплакался, рассказывая о своем отцовстве.

— Я даже не могу без слез смотреть на его имя, написанное на листе бумаги, — добавил сценарист.

Квентин назвал Леон самым очаровательным человеком, которого он когда-либо встречал.

Ранее Тарантино раскритиковал фильмы DC и Marvel. Он считает, что такие картины отодвигают актеров на второй план, а звездами становятся герои фильмов.