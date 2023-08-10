Зірку російського серіалу Універ не пустили до Грузії – Віталій Гогунський намагався виїхати з Росії, але його розвернули. Примітно, що актор, відомий за роллю Кузі в ситкомі, родом з України.

Зірку розвернули просто в аеропорту з політичних причин. Про інцидент розповів директор Віталія – він заявив, що артист їхав на нову роботу, але виїхати так і не вдалося.

Актора бачили засмученим, коли він летів зворотним рейсом до Москви. У літак його завели під наглядом конвою Тбілісі – артиста прогнали з країни через любов до Путіна.

Актор, який прожив молодість у Кременчуці, вирішив будувати свою кар’єру в Росії, заробляючи криваві гроші. Зірка російських серіалів активно підігравав прокремлівській пропаганді, брав участь у шоу та розповідав брехню про свою рідну країну.

Наприклад, Гогунський заявляв, що на Майдані українцям підмішували наркотики.

Віталій також висловлював любов до Путіна, а 2022-го приїжджав на фронт, щоб підтримати окупантів своєю грою на гітарі та піснями.

Це не перший такий інцидент – раніше було скасовано концерт Лепса в Киргизстані. Усе через те, що він активно підтримує війну в Україні та запропонував платити окупантам за підбиті танки української армії.