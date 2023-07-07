Співаку-путіністу Григорію Лепсу продовжують скасовувати концерти після його заяви, що він заплатить мільйон тим, хто зможе надати докази особистого ураження техніки ЗСУ.

Цього разу Лепса скасували в Киргизстані, де його концерт був запланований на 2 серпня в місті Чолпон-Ата. Про це пише видання Радіо Азаттик.

Так, користувачі мережі масово стали висловлювати своє обурення і виступати проти виступу путініста. Зі свого боку політолог Алмаз Тажибай закликав заборонити концерт людини, яка пропагує війну і смерть.

– Якщо уряд Киргизстану дійсно дотримується заявленої на весь світ неупередженої позиції. “Стакан водки” гроші, зібрані з концертів, витрачає на нагородження тих, хто вбив українців. Якщо громадян Росії, які підтримують війну, пустять у країну, то ми приєднаємося до російських агресорів, – написав він у Facebook.

До цього путініста забайкотували в Узбекистані, де також не відбувся його виступ. А в червні концерт Григорія Лепса скасували в Казахстані. Таке рішення ухвалила компанія і розірвала договір з організаторами концерту в односторонньому порядку.