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Кузя, сиди в общаге: звезду сериала Универ не пустили в Грузию из-за поддержки Путина

10 августа 2023, 13:38
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Гогунский

Звезду российского сериала Универ не пустили в Грузию — Виталий Гогунский пытался выехать из России, но его развернули. Примечательно, что актер, известный по роли Кузи в ситкоме, родом из Украины.

Звезду развернули прямо в аэропорту по политическим причинам. Об инциденте рассказал директор Виталия — он заявил, что артист ехал на новую работу, но выехать так и не удалось.

Актера видели расстроенным, когда он летел обратным рейсом в Москву. В самолет его завели под присмотром конвоя Тбилиси — артиста прогнали из страны из-за любви к Путину. 

Гогунський

Актер, проживший молодость в Кременчуге, решил строить свою карьеру в России, зарабатывая кровавые деньги. Звезда российских сериалов активно подыгрывал прокремлевской пропаганде, брал участие в шоу и рассказывал вранье о своей родной стране.

К примеру, Гогунский заявлял, что на Майдане украинцам подмешивали наркотики.

Виталий также выражал любовь к Путину, а в 2022 году приезжал на фронт, чтобы поддержать оккупантов своей игрой на гитаре и песнями.

Это не первый подобный инцидент — ранее был отменен концерт Лепса в Кыргыстане. Все из-за того, что он активно поддерживает войну в Украине и предложил платить оккупантам за подбитые танки украинской армии.

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Теги
Война в Украине Грузия Российская пропаганда
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