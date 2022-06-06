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Кузьма пишався б: трирічний Лео з Ірпеня переспівав хіт Скрябіна

6 Червня 2022, 17:44
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Леон

Трирічний хлопчик Леон з Ірпеня порадував мережу виконанням хіта Кузьми Скрябіна. До цього юний співак виконав гімн повстанців Ой, у лузі червона калина.

Чергове відео з талантом хлопчика розмістив його тато.

У ролику Лео тримається за руку батька та гуляє босоніж вулицею, а також виконує хіт Сам собі країна.

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– Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самі проблеми, – процитував тато Лео Кузьму Скрябіна.

Користувачі мережі моментально відреагували на талант Леона:

  • Дуже талановитий хлопчик! Коли дивишся відео, то одразу з’являється посмішка.
  • Просто не вистачає слів – сльози на очах. Це все від емоцій! Дякуємо вам за правильне виховання дітей!
  • Супер, Лео. Кузьма дуже пишався б.
  • Лео – уособлення нашого світлого та щасливого майбутнього. Отакі у нас чудові діти!

Не лише творчість Кузьми підіймає дух українців – навіть після смерті він продовжує підтримувати нашу країну фінансово. Футболку Скрябіна продали за 255 тис. грн – у ній він зі сцени послав президента РФ Володимира Путіна. Річ артиста на аукціон виставила його дочка Барбара Кузьменко, а гроші підуть у фонд Андрія та на покупку авто для ЗСУ.

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Кузьма Скрябін
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