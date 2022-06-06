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Кузьма гордился бы: трехлетний Лео из Ирпеня перепел хит Скрябина

6 июня 2022, 17:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Леон

Трехлетний мальчик Леон из Ирпеня порадовал сеть исполнением хита Кузьмы Скрябина. До этого юный певец исполнил гимн повстанцев Ой, у лузі червона калина.

Очередное видео с талантом мальчика разместил его папа.

В ролике Лео держится за руку отца и гуляет босиком по улице, а также исполняет хит Сам собі країна

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— Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе холм от того, что вокруг сами проблемы, — процитировал папа Лео Кузьму Скрябина.

Пользователи сети моментально отреагировали на талант Леона:

  • Очень талантливый мальчик! Когда смотришь видео, то сразу появляется улыбка.
  • Просто не хватает слов… и слезы на глазах… Это все от эмоций! Спасибо вам за правильное воспитание детей!
  • Супер, Лео. Кузьма очень гордился бы.
  • Лео – олицетворение нашего светлого и счастливого будущего. Вот такие у нас замечательные дети!

Не только творчество Кузьмы поднимает дух украинцев — даже после смерти он продолжает поддерживать нашу страну финансово. Футболку Скрябина продали за 255 тыс. грн — в ней он со сцены послал президента РФ Владимира Путина. Вещь артиста на аукцион выставила его дочь Барбара Кузьменко, а деньги пойдут в фонд Андрея и на покупку авто для ВСУ.

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