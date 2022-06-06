Трехлетний мальчик Леон из Ирпеня порадовал сеть исполнением хита Кузьмы Скрябина. До этого юный певец исполнил гимн повстанцев Ой, у лузі червона калина.
Очередное видео с талантом мальчика разместил его папа.
В ролике Лео держится за руку отца и гуляет босиком по улице, а также исполняет хит Сам собі країна.
— Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе холм от того, что вокруг сами проблемы, — процитировал папа Лео Кузьму Скрябина.
Пользователи сети моментально отреагировали на талант Леона:
- Очень талантливый мальчик! Когда смотришь видео, то сразу появляется улыбка.
- Просто не хватает слов… и слезы на глазах… Это все от эмоций! Спасибо вам за правильное воспитание детей!
- Супер, Лео. Кузьма очень гордился бы.
- Лео – олицетворение нашего светлого и счастливого будущего. Вот такие у нас замечательные дети!
Не только творчество Кузьмы поднимает дух украинцев — даже после смерти он продолжает поддерживать нашу страну финансово. Футболку Скрябина продали за 255 тыс. грн — в ней он со сцены послал президента РФ Владимира Путина. Вещь артиста на аукцион выставила его дочь Барбара Кузьменко, а деньги пойдут в фонд Андрея и на покупку авто для ВСУ.