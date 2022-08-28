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Кузьма пишався б: Дорофєєва переспівала легендарну пісню Скрябіна

28 Серпня 2022, 11:31
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кузьма пишався б: Дорофєєва переспівала легендарну пісню Скрябіна

Українська співачка Надя Дорофєєва заспівала легендарну пісню Скрябіна до Дня Незалежності. Артистка показала свою версію в Instagram, і фанати прокоментували її виконання.

Йдеться про пісню Спи собі сама – можна помітити, що слухачі у залі почали вмикати ліхтарі на телефонах на знак підтримки.

Користувачі мережі оцінили старання Дорофєєвої – деякі навіть вимагають студійного виконання:

Зараз дивляться
  • Якби Скрябін почув це, я певна, він був би в захваті від твого виконання!
  • Це було дуже чуттєво, до мурашок.
  • Пісні Скрябіна назавжди у серці, вони доводять до сліз!
  • Твій вокал – це щось космічне.
  • Потрібна студійна версія.

Раніше Надя Дорофєєва в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла про свій стан в умовах війни. Артистка знаходить сили виступати та допомагати Україні, хоча її настрій змінюється буквально щотижня. Він залежить від загальної картини новин.

Надя зізналася, що найстрашніше було на початку війни – у перший тиждень. Зірка також виступала і для Нацгвардії, додавши, що дуже хвилювалася перед концертами для наших захисників.

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Кузьма Скрябін Надя Дорофєєва
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