Українська співачка Надя Дорофєєва заспівала легендарну пісню Скрябіна до Дня Незалежності. Артистка показала свою версію в Instagram, і фанати прокоментували її виконання.

Йдеться про пісню Спи собі сама – можна помітити, що слухачі у залі почали вмикати ліхтарі на телефонах на знак підтримки.

Користувачі мережі оцінили старання Дорофєєвої – деякі навіть вимагають студійного виконання:

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Якби Скрябін почув це, я певна, він був би в захваті від твого виконання!

Це було дуже чуттєво, до мурашок.

Пісні Скрябіна назавжди у серці, вони доводять до сліз!

Твій вокал – це щось космічне.

Потрібна студійна версія.

Раніше Надя Дорофєєва в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла про свій стан в умовах війни. Артистка знаходить сили виступати та допомагати Україні, хоча її настрій змінюється буквально щотижня. Він залежить від загальної картини новин.

Надя зізналася, що найстрашніше було на початку війни – у перший тиждень. Зірка також виступала і для Нацгвардії, додавши, що дуже хвилювалася перед концертами для наших захисників.