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Створила картину: Дорофєєва виплеснула біль і страх у новому кліпі

25 Серпня 2022, 12:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Створила картину: Дорофєєва виплеснула біль і страх у новому кліпі

Співачка Надя Дорофєєва (Dorofeeva) презентувала нову пісню Крапають разом із кліпом. Ця композиція увійде до майбутнього альбому артистки Сенси, який вийде восени.

У ролику Надя постала в кімнаті наодинці з полотном та фарбами. За словами артистки, щодня наше життя набуває інших сенсів і кольорів, а створюючи картину, вона виплескувала біль.

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– Я завжди ділюся з вами тим, від чого може стати трохи легше. І мистецтво теж лікує. У всі часи воно було голосом часу і відбивало те, що відбувалося навколо. Картина, створена на знімальному майданчику – вихід мого болю, моїх страхів та переживань, накопичених емоцій: від спокійних мазків до потоку хаотичних сплесків на полотні, – зазначила Дорофєєва.

Артистка додала, що наше минуле і життя було розфарбоване яскравими кольорами, але потім прийшла війна і все стерла, затьмарила, перекреслила. Проте треба рухатися далі та малювати своє майбутнє – новими фарбами.

Варто зазначити, картину буде передано на благодійність – кошти підуть на допомогу Україні у війні.

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Надя Дорофєєва Новий кліп прем’єра
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