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Кузьма гордился бы: Дорофеева перепела легендарную песню Скрябина

28 августа 2022, 11:31
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кузьма гордился бы: Дорофеева перепела легендарную песню Скрябина

Украинская певица Надя Дорофеева спела легендарную песню Скрябина ко Дню Независимости. Артистка показала свою версию в Instagram, и фанаты прокомментировали исполнение творчести Кузьмы.

Речь идет о песне Спи собі сама — можно заметить, что слушатели в зале начали включать фонари на телефонах в знак поддержки.

Пользователи сети оценили старания Дорофеевой — некоторые даже требуют студийное исполнение:

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  • Если бы Скрябин услышал это, я уверена он был бы в восторге от твоего исполнения!
  • Это было очень чувственно, до мурашек.
  • Песни Скрябина навсегда в сердце, они доводят до слез!
  • Твой вокал это нечто космическое.
  • Нужна студийная версия.

Ранее Надя Дорофеева в эксклюзином интервью Фактам ICTV рассказала о своем состоянии в условиях войны. Артистка находит силы выступать и помогать Украине, хотя ее настроение меняется буквально каждую неделю. Оно зависит от общей картины новостей. Надя призналась, что страшнее всего было в начале войны — в первую неделю. Звезда также выступала и для Нацгвардии, и добавила, что очень волновалась перед концертами для наших защитников.

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Кузьма Скрябін Надя Дорофеева
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