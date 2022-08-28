Украинская певица Надя Дорофеева спела легендарную песню Скрябина ко Дню Независимости. Артистка показала свою версию в Instagram, и фанаты прокомментировали исполнение творчести Кузьмы.

Речь идет о песне Спи собі сама — можно заметить, что слушатели в зале начали включать фонари на телефонах в знак поддержки.

Пользователи сети оценили старания Дорофеевой — некоторые даже требуют студийное исполнение:

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Если бы Скрябин услышал это, я уверена он был бы в восторге от твоего исполнения!

Это было очень чувственно, до мурашек.

Песни Скрябина навсегда в сердце, они доводят до слез!

Твой вокал это нечто космическое.

Нужна студийная версия.

Ранее Надя Дорофеева в эксклюзином интервью Фактам ICTV рассказала о своем состоянии в условиях войны. Артистка находит силы выступать и помогать Украине, хотя ее настроение меняется буквально каждую неделю. Оно зависит от общей картины новостей. Надя призналась, что страшнее всего было в начале войны — в первую неделю. Звезда также выступала и для Нацгвардии, и добавила, что очень волновалась перед концертами для наших защитников.