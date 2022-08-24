Певица Надя Дорофеева призналась, что на протяжении полугода ее состояние меняется каждую неделю. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV она рассказала, когда испытывала постоянный страх, и вспомнила, как выступала перед военными.

По словам Нади, ее состояние переменчиво каждую неделю, поскольку зависит от новостной картины дня.

— Конечно, когда узнаешь, что Харьков бомбят снова и снова, то сил моральных становится меньше и меньше. А злости все больше. Но я беру себя в руки и продолжаю жить, работать, помогать, — отметила артистка.

Добавляет: страшнее всего было в начале войны, а именно — в первую неделю.

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— Когда ты не спишь, чувствуешь постоянный страх и не понимаешь еще, что совсем скоро слово война станет повседневным, — вспоминает Дорофеева.

Говорит, когда выступала для Нацгвардии, волновалась так, как не волновалась накануне любого другого выступления. В зале были ребята, защищающие страну.

— На меня смотрели сильные, мужественные, смелые, красивые глаза, я увидела таких уверенных и крутых людей! Для меня было очень важно выступить для них, и очень эмоционально, — поделилась Надя.

Отмечает, что после концерта сфотографировалась с каждым. Они обнимались и улыбались друг другу.

— Запомню это выступление навсегда, — призналась исполнительница.

Артистка добавила, что слово патрон за время войны приобрело для нее другое значение.