Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян приобрели собственную квартиру.

Сейчас артисты живут в большом трехэтажном доме с Ниной Матвиенко, однако в будущем планируют обустроить отдельное жилье и переехать.

– Квартиру мы купили, еще не дошли до нее руки, еще ремонт там не делали. На самом деле, нам здесь очень комфортно живется, и Нину всегда есть с кем оставить. И самое главное, что Нина Митрофановна общается с внучкой. Нина вдыхает в нее новую жизнь. И им так весело, в саду гуляют, ходят, – сказал Арсен Мирзоян.

Также артист ответил на интимный вопрос о сексе с женой. Арсен признался, что они занимаются этим, когда никого нет дома.

– Мы занимаемся, когда нет никого дома. А это достаточно часто. Такая у нас семья, что кто-то на гастролях, кто-то где-то еще. Во-вторых, в доме три этажа, – откровенно сказал Арсен.

Напомним, что Тоня и Арсен воспитывают 5-летнюю дочь Нину. Также у супругов есть дети от предыдущих браков. Тоня имеет 23-летнюю Ульяну, а Арсен двоих сыновей.

Недавно стало известно, что Нина Матвиенко разошлась с мужем Петром Гончаром после 50 лет брака. Певица призналась, что мужчина уехал на дачу, они разорвали отношения без скандалов.

По словам Нины Матвиенко, за 50 лет совместной жизни ей всегда приходилось обеспечивать семью. Кроме того, мужчина несколько раз ее подводил, поэтому она не могла ему доверять.