До Дня тещі легендарна українська артистка Ніна Матвієнко розкрила головний секрет хороших стосунків із зятем, співаком Арсеном Мірзояном.

Хоча спершу вона познайомилася з ним як із товаришем своєї дочки Тоні Матвієнко.

Історія кохання Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна розпочалася з їхнього знайомства на проекті Голос країни 10 років тому.

За словами Ніни Матвієнко, спочатку вона не сприймала Арсена як майбутнього зятя, бо його представили їй як товариша доньки. Адже коли вони познайомилися, Тоня просто привела додому компанію приятелів, серед яких і був Арсен.

– Вони роз’їхалися, але я бачила, як телефоном спілкувалися. Бачила сльози Тоні, не надавала значення. Вони себе поводили делікатно, щоб ніхто не подумав, що це переросте у кохання, – зазначила Матвієнко.

Проте у долі були інші плани на пару. Згодом вони таки зізналися і собі, і світу, що кохають одне одного. Нині пара уже кілька років у шлюбі. В них підростає спільна донька Ніна, яка народилася у січні 2016 року. До речі, у Тоні є старша донька – 22-річна Уляна.

Головний секрет гарної тещі від Ніни Матвієнко

За її словами, тещам не варто втручатися у стосунки дітей, щоб у них була можливість у всьому самостійно розібратися.

– Не втручатися, дати можливість дітям розібратися, бо у них не дуже прості стосунки. Їм складно бути разом у спокої, бо вони постійно на гастролях. Зараз вони частіше разом через карантин. Обоє вдома, з дитиною, бавляться, готують їсти разом. Тішить те, що через стільки років прийшло розуміння, що вони не лише артисти, а й сім’я, – зазначила Ніна Матвієнко.

Вона додала, що Тоні та Арсену складно поєднувати родину й кар’єру, бо артистичне життя вимагає багато сил, енергії. Адже багато часу їм доводиться проводити на гастролях, репетиціях.

– У них дуже складне артистичне життя, багато часу йде на те, щоб підготуватися до одного виступу, а потім до іншого. Я відчувала, що на мені дитина була. Складно бути і тещею, і мамою, і нянею, і бабусею, – наголосила Ніна Митрофанівна.

За словами легендарної співачки, у її дітей раніше навіть не було часу на ревнощі та інші негативні моменти. Адже після гастролей була лише можливість насолоджуватися компанією одне одного. Тому Матвієнко зазначила, що коли Тоня, Арсен та Ніна разом, вона відходить якомога далі.

– Коли вони разом з дитиною, треба йти якомога далі. Вони мають зосередитися на собі, своїй родині, – переконує Ніна Матвієнко.

Також вона зазначила, що з Арсеном має гарні стосунки. Ба більше, зять ніколи не дозволяє собі жарти про тещу в бік Ніни Митрофанівни, бо має до неї велику повагу.

– У нас немає жартів на цю тему, в нього язик не повертається. У нас є певна субординація в родині, – додала Матвієнко.

Проте Мірзоян охоче показує тещі записи зі своїх концертів, ділиться перемогами на спортивних змаганнях.

– Можу послухати його записи з концертів. Він показує свої спортивні змагання. Наприклад, нещодавно він був у Львові. Там вони заробляли кошти на медичне обладнання для лікарні, – розповіла співачка.

Загалом вона поділилася, що ніколи не сварилася з Арсеном. Кожна теща має сприймати обранця своєї доньки як частину родини.

– У нас з ним сварки ніколи не було. Я можу сказати щось по господарству, це не сварка, це більше прохання, порада. Кожна теща має думати не як теща, а піклуватися про родину, це твоє дитя. Бережіть свою сім’ю, – підсумувала Ніна Матвієнко.

Що відомо про День тещі

Традиція відзначати Mother-In-Law Day зародилася в США, у 1934 році. Тоді редактор однієї з американських газет Техасу в жартівливій формі провів паралель з такими святами, як День матері та День батька, і уточнив, що теща – це друга мама. І було б логічно і справедливо, щоб і мами дочок мали своє професійне свято, що і було зроблено. А пізніше почали вітати і свекрух! Так, з кожним роком до святкування Mother-In-Law Day стало приєднуватися все більше країн. Тепер це свято відзначають не тільки в США, але і в країнах Латинської Америки та Європи.