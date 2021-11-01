Народна артистка України Ніна Матвієнко розійшлася зі своїм чоловіком Петром Гончаром після 50 років шлюбу.

У програмі Позаочі співачка зізналася, що чоловік з’їхав на дачу. Ніна Матвієнко зараз живе з дочкою Антоніною та зятем Арсеном Мірзояном.

За словами артистки, саме вона стала ініціатором розлучення. Пара розійшлася без скандалів.

– Я попросила чоловіка, щоб він мене покинув. Він вважав, що у нього є ще своє життя, яке він обрав. Не було ні скандалу, нічого. Було розуміння, що від нього вже ніякого толку в будинку. Я сказала йому: “Іди собі, живи на дачі. Малюй. Скажи людям, що я погана або ще щось. Говори про мене, що хочеш”. І всі говорять тепер, що він мене покинув, – поділилася Ніна Матвієнко.

Ніна Матвієнко додала, що за 50 років спільного життя їй завжди доводилося забезпечувати сім’ю. Крім цього, чоловік кілька разів її підводив, тому вона не могла йому довіряти.

– Я все життя була як чоловік, забезпечувала сім’ю. То навіщо воно мені в старості? Він ніколи не мав грошей. Ми жили на одну мою зарплату до 60 років. Я думала, що щастя – це тільки чоловік і діти. Але чоловік – це коли ви поєднуєте свою роботу, коли він може тебе замінити. А він кілька разів мене дуже підводив… В мені всередині щось обривалося, – додала артистка.

Нагадаємо, що Ніна Матвієнко і художник Петро Гончар одружилися у 1971 році. У березні пара відсвяткувала 50-ту річницю шлюбу.

За цей час у подружжя народилося троє дітей: сини Андрій та Іван, а також донька Антоніна.