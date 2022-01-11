Суддя шоу Україна має талант Ксенія Мішина розповіла, скільки заробляє завдяки акторській діяльності.

В інтерв’ю Dorotye зірка зізналася, що за одну знімальну зміну отримує в межах $1 тис. Гонорар Ксенії залежить від проекта, в якому вона бере участь.

– Все залежить від проекту. Якийсь проект може стільки дати, якийсь проект – менше. Можуть запитати: Ти погоджуєшся на цей проект, але ми можемо заплатити тобі таку суму? І якщо я в цьому зацікавлена, то окей, – розповіла Мішина.

Ксенія додала, що на початку пандемії коронавірусу її акторська діяльність трохи призупинилася.

Проте довго без роботи Мішиній сидіти не довелося, оскільки саме в той період почалися зйомки першого сезону романтичного реаліті Холостячка.

– На певний час акторство призупинилося. Весь світ призупинився. Але ми досить швидко знайшли вихід із цього всього і почали знову знімати. Я не скажу, що довго сиділа без роботи, – додала Мішина.

Варто зазначити, що гонорар Ксенії Мішиної виріс на 50% саме після участі у Холостячці. Також після проекту акторка почала розвивати свій блог в Instagram, завдяки якому вона також заробляє гроші.