Українська акторка Ксенія Мішина розповіла, що привело її до психіатричної лікарні, чи погодилася б вона роздягтися в кіно та за скільки, а також зізналася, який найдорожчий подарунок отримувала.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV Ксенія відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Талановита, красива, працьовита, – так описала себе Мішина як акторку. Рівень своєї популярності в Україні зірка Кріпосної оцінила на дев’ять балів із 10.

Нещодавно Ксенія Мішина розповіла, що була у психіатричній лікарні. Артистка сказала, що потрапила туди через невроз.

– Мені сказали, що все гаразд. Просто порадили розібратися в голові, – зазначила Мішина.

Артистка була головною героїнею романтичного реаліті Холостячка 1. Ксенія зізналася, що її гонорар після цього шоу виріс на 50%.

– Ти можеш заробляти від $500 до $1200 за знімальний день, – відповіла Мішина на запитання про зарплати професійних українських акторів.

Ксенія зізналася, що найдорожчий подарунок, який вона отримувала – автівка, проте її потім забрали. Зараз у акторки автомобіль Jaguar.

Також Мішина сказала, що ще не знімалася оголеною в кіно, проте не виключає цього.

– Погодилася б за звичайний гонорар, але якщо це дуже крута робота. Чому б і ні, – сказала артистка.

Ксенія зазначила, що їй не комфортно в образі, в якому вона не може знайти спільних рис із собою. А також наголосила, що її дратують чоловіки, які ображають жінок.