Судья шоу Україна має талант Ксения Мишина рассказала, сколько зарабатывает благодаря актерской деятельности.

В интервью Dorotye звезда призналась, что за одну съемочную смену получает около $1 тис. Гонорар Ксении зависит от проекта, в котором она участвует.

– Все зависит от проекта. Какой-то проект может столько дать, какой-то – меньше. Могут спросить: Ты согласна на этот проект, но мы можем заплатить тебе такую ​​сумму? И если я в этом заинтересована, то окей, – рассказала Мишина.

Ксения добавила, что в начале пандемии коронавируса ее актерская деятельность немного приостановилась.

Однако долго без работы Мишиной сидеть не пришлось, поскольку именно в тот период начались съемки первого сезона романтического реалити Холостячка.

— На время актерство приостановилось. Весь мир приостановился. Но мы довольно быстро нашли выход из всего этого и начали снова снимать. Я не скажу, что долго сидела без работы, – добавила Мишина.

Стоит отметить, что гонорар Ксении Мишиной вырос на 50% именно после участия в Холостячке. Также после проекта актриса начала развивать свой блог в Instagram, благодаря которому она тоже зарабатывает деньги.