Учора, 13 грудня, у Лос-Анджелесі пройшла прем’єра фільму Людина-павук: Додому шляху нема. Американська акторка Зендея, яка зіграла роль коханої Людини-павука, обрала для цієї події доволі відверте та ефектне вбрання.

Для виходу в світ акторка віддала перевагу бежевій сукні з глибоким декольте і вирізом від італійського дому моди Valentino. Символічним стало те, що воно прикрашене чорними павутинками.

Зендея взула чорні туфлі-човники від Christian Louboutin, а на обличчі в неї маска з мережива. Образ акторка доповнила вишуканими сережками від Bulgari. Волосся вона заплела в кіски Дракончик.

Варто відзначити, що Зендея виглядала ефектно. Особливу увагу привертало її глибоке декольте, яке ледве прикривало груди та виріз на спині.

Прем’єра кінострічки Людина-павук: Додому шляху нема в Україні відбудеться вже 16 грудня.

У листопаді Sony Pictures представила другий трейлер Людини-павука: Додому шляху нема. Це третій фільм про цього супергероя кінематографічного всесвіту Marvel. Роль головного героя Пітера Паркера виконав Том Голланд.

Перший трейлер Людини-павука: Додому шляху нема представили 24 серпня. Варто зазначити, що за першу добу він встановив новий рекорд за кількістю переглядів – 355,5 млн.