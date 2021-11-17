Американська кінокомпанія Sony Pictures представила другий офіційний трейлер фільму Людина-павук: Додому шляху нема.

У трейлері продовжили розкривати сюжет. Так, після невдалого заклинання Доктора Стренджа у світ Marvel змогли потрапити інші персонажі – злодії з попередніх екранізацій. Всі вони билися з Людиною-павуком у ранніх кінострічках.

У відео показали Зеленого гобліна, Електро, Піщану людину, Ящера та Доктора Восьминіга.

З трейлера зрозуміло, що Людина-павук намагатиметься виправити помилку і спробує відправити їх усіх назад, однак він має піти проти Доктора Стренджа і об’єднається разом із Доктором Восьминігом.

Людина-павук: Додому шляху нема – третій фільм про Людину-павука кінематографічного всесвіту Marvel. Роль головного героя Пітера Паркера зіграє Том Голланд.

Фільм з’явиться у кінотеатрах уже 17 грудня.

Перший трейлер Людини-павука: Додому шляху нема представили 24 серпня. У ньому розповідається, що Пітер Паркер не зміг приховати від громадськості те, що є супергероєм. Через це він звернувся за допомогою до Доктора Стренджа, попросивши його змусити всіх забути про зв’язок Паркера з Павуком.

За першу добу трейлер встановив новий рекорд за кількістю переглядів – 355,5 млн переглядів.