13 декабря в Лос-Анджелесе впервые состоялась премьера фильма Человек-паук: Нет пути домой. Кинолента получила первые отзывы критиков на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Стоит отдать должное, что новую часть Человека-паука оценили высоко. Рейтинг картины поднялся до 97% на основе 98 рецензий.

Так, критики отмечают, что новая кинолента от кинематографической вселенной Marvel способна заинтересовать зрителя, держать его в напряжении и вызвать эмоции. Кроме того они подчеркнули, что в фильме присутствует юмор и интересные мелкие детали, которые хочется раскрывать.

Также они подчеркивают игру главного героя Тома Холланда, отмечая, что он создал наследие, которое надолго останется на небосводе Человека-паука.

Премьера киноленты Человек-паук: Нет пути домой в Украине состоится уже завтра, 16 декабря.

В ноябре Sony Pictures представила второй трейлер Человека-паука: Нет пути домой. Это третий фильм о данном супергерое кинематографической вселенной Marvel.

Первый трейлер Человека-паука: Нет пути домой представили 24 августа. Стоит отметить, что за первые сутки он установил новый рекорд по количеству просмотров — 355, 5 млн.

В сюжете киноленты лежит то, что Питер Паркер не смог скрыть от общественности свои супергеройские способности. Из-за этого он обратился за помощью к Доктору Стрэнджу, попросив его заставит всех забыть о связи Паркера с Пауком, однако сделал только хуже.

После неудачного заклинания в мир Marvel смогли попасть другие персонажи — злодеи из предыдущих экранизаций.