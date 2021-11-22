Новий фільм про спецагента Джеймса Бонда Не час помирати став найкасовішою картиною за період пандемії. Роботі режисера Кері Фукунаги вдалося оминути останню частину легендарного бойовика – Форсаж 9.

Відомо, що фільм зібрав у прокаті рекордні $733 млн у всьому світі — Форсаж 9 зупинився на позначці $725 млн. Картина про Бонда заробила $154 млн у США та $574 млн на міжнародному ринку.

Касові збори – чудовий показник того, що франшиза дуже цікава публіці. У фільмі чудові бойові сцени, які супроводжувалися музикою від відомого композитора Ганса Циммера. Також інтерес до картини підвищився завдяки відходу актора Деніела Крейга з бондіани — це був його останній фільм у ролі агента британської розвідки.

На популярному сайті Rotten Tomatoes Не час помирати заслужив на визнання як серед критиків, так і серед глядачів – 84/100 і 88/100 відповідно.

Фільм уже окупився у дворазовому розмірі — на його виробництво пішло від 250 до $300 млн, хоча реліз і довелося відкласти кілька разів.

Нагадаємо, що після виходу картини Деніел Крейг вміло підігрів інтерес до своєї персони — він зізнався, що любить відвідувати гей-бари. За його словами, таким чином він уникає контакту з агресивними відвідувачами таких закладів.