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Крутіший за Marvel і Форсаж: фільм Не час помирати став найкасовішим за пандемію

22 Листопада 2021, 14:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Крутіший за Marvel і Форсаж: фільм Не час помирати став найкасовішим за пандемію

Новий фільм про спецагента Джеймса Бонда Не час помирати став найкасовішою картиною за період пандемії. Роботі режисера Кері Фукунаги вдалося оминути останню частину легендарного бойовика – Форсаж 9.

Відомо, що фільм зібрав у прокаті рекордні $733 млн у всьому світі — Форсаж 9 зупинився на позначці $725 млн. Картина про Бонда заробила $154 млн у США та $574 млн на міжнародному ринку.

Касові збори – чудовий показник того, що франшиза дуже цікава публіці. У фільмі чудові бойові сцени, які супроводжувалися музикою від відомого композитора Ганса Циммера. Також інтерес до картини підвищився завдяки відходу актора Деніела Крейга з бондіани — це був його останній фільм у ролі агента британської розвідки.

На популярному сайті Rotten Tomatoes Не час помирати заслужив на визнання як серед критиків, так і серед глядачів – 84/100 і 88/100 відповідно.

Нет времени умирать

Фільм уже окупився у дворазовому розмірі — на його виробництво пішло від 250 до $300 млн, хоча реліз і довелося відкласти кілька разів.

Нагадаємо, що після виходу картини Деніел Крейг вміло підігрів інтерес до своєї персони — він зізнався, що любить відвідувати гей-бари. За його словами, таким чином він уникає контакту з агресивними відвідувачами таких закладів.

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Джерело
Collider
Теги
Деніел Крейг , Джеймс Бонд
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