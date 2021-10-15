Денієл Крейґ розповів, що він часто відвідує гей-бари, щоб уникати агресивних чоловіків. Про це актор розповів під час подкасту для радіостанції SiriusXM.

– Скільки себе пам’ятаю, я ходжу в гей-бари. У цих місцях я набагато рідше вплутуюся у конфлікти і бійки – розповів 53-річний Крейґ.

Актор зізнався, що відвідує такі заклади змолоду, де він успішно знайомився з дівчатами в приємній атмосфері.

– У гей-барах люди дуже спокійні. Тут не потрібно заявляти про свої сексуальні вподобання або орієнтацію. Це місце дуже безпечне – я міг зустріти дівчат, які приходили по тій самій причині, – зазначив Крейґ.

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Актор також розповів про історію з ведучим Брюсом Боззом, яких разом побачили в гей-барі Roosterfish в Каліфорнії у 2010 році. Ще тоді зарубіжні ЗМІ заявляли, що “спіймали знаменитостей”. За словами зірки бондіани, вони розмовляли про життя протягом всієї ночі.

– Це дуже дивна ситуація, бо нас нібито “спіймали”. Але ми не робили нічого поганого, – сказав Крейґ.

Нагадаємо, що касові збори фільму Не час помирати з Денієлом Крейґом досягли $313 млн у всьому світі. Стрічка стала лідером на всіх кіноринках, хоча очікування аналітиків на початку прем’єри не виправдалися.

За перший вікенд картина зібрала $56 млн замість очікуваних $60.