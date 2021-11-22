Новый фильм о спецагенте Джеймсе Бонде Не время умирать стал самой кассовой картиной за период пандемии. Работе режиссера Кэри Фукунага удалось обойти последнюю часть легендарного боевика — Форсаж 9.

Известно, что фильм собрал в прокате рекордные $733 млн во всем мире — Форсаж 9 остановился на отметке в $725 млн. Картина о Бонде заработала $154 млн в США и $574 млн на международном рынке.

Кассовые сборы — отличный показатель того, что франшиза очень интересна публике. В фильме отличные боевые сцены, которые сопровождались музыкой от известного композитора Ганса Циммера. Также интерес к картине повысился благодаря уходы актера Дэниела Крейга из бондианы — это была его последний фильм в роли агента британской разведки.

На популярном сайте Rotten Tomatoes Не время умирать заслужил признание как среди критиков, так и среди зрителей — 84/100 и 88/100 соответственно.

Фильм уже окупился в двухкратном размере — на его производство ушло от 250 до $300 млн, хоть релиз и пришлось отложить несколько раз.

Напомним, что после выхода картины Дэниел Крейг умело подогрел интерес к своей персоне — он признался, что любит посещать гей-бары. По его словам, таким образом он избегает контакта с агрессивными посетителей подобных заведений.