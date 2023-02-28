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Крутіші тільки актори з Друзів: Зендея отримає по $1 млн за кожну серію Ейфорії

28 Лютого 2023, 17:18
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Крутіші тільки актори з Друзів: Зендея отримає по $1 млн за кожну серію Ейфорії
Джерело: Getty Images

Американська актриса Зендея зароблятиме по $1 млн за кожну серію серіалу Ейфорія.

Це величезна сума навіть за мірками всесвітньо відомих серіалів. Подібними гонорарами могли похвалитися актори, які грали головних героїв серіалу Друзі в останніх трьох сезонах.

Ейфорія для HBO є одним із найуспішніших проєктів, а Зендея має одну з найвищих зарплат серед акторів, які беруть участь у зніманнях серіалу.

Зараз дивляться

Ейфорія – це серіал про підлітків, які стикаються з властивими для їхнього віку проблемами. Вихід відбувся ще 2019 року. Проєкт дуже сподобався публіці, і 2023 року очікується третій сезон.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року Зендея і Том Голланд заручилися. Про їхній роман стало відомо тільки влітку 2021 року, і вже після цього пара почала публічно з’являтися разом.

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Джерело
Daily Mail
Теги
HBO Зендея Серіал
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