Американська актриса Зендея зароблятиме по $1 млн за кожну серію серіалу Ейфорія.

Це величезна сума навіть за мірками всесвітньо відомих серіалів. Подібними гонорарами могли похвалитися актори, які грали головних героїв серіалу Друзі в останніх трьох сезонах.

Ейфорія для HBO є одним із найуспішніших проєктів, а Зендея має одну з найвищих зарплат серед акторів, які беруть участь у зніманнях серіалу.

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Ейфорія – це серіал про підлітків, які стикаються з властивими для їхнього віку проблемами. Вихід відбувся ще 2019 року. Проєкт дуже сподобався публіці, і 2023 року очікується третій сезон.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року Зендея і Том Голланд заручилися. Про їхній роман стало відомо тільки влітку 2021 року, і вже після цього пара почала публічно з’являтися разом.